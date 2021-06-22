В Печах из-за жары поднялась плита путепровода. Какой участок придётся объезжать?

Новости Беларуси. Из-за аномальной жары в Печах в Борисовском районе деформировался путепровод – на нем поднялась плита, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специалисты провели расследование и выяснили, что появление трещины спровоцировали высокие температуры.

Для безопасности автомобилистов путепровод закрыли. Объезд поврежденного участка организовали по улице Братьев Вайнрубов в микрорайоне Зеленый Городок. Со стороны Минска по трассе Р53 в Печи можно проехать через агрогородок Пересады, а с трассы М1 – через деревню Гора.

Сейчас специалисты готовят техническое заключение по путепроводу. Вскоре станут известны сроки проведения ремонта.