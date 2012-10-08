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В Партизанском районе «птушники» в масках напали на студентов колледжа

08 октября 2012 14:24
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Новости Минска. В микрорайоне Дражня 15 учащихся нескольких школ и средне-специальных учебных заведений собрались в лесопарковой зоне, облачившись в черные маски с прорезями для глаз. Компания направились к колледжу, где в курилке нашла «обидчиков».

Разговор «не по понятиям» привел к драке, которая длилась пару минут, количество участников с обеих сторон увеличивалось.  Однако, завидев патрульную машину, хулиганы бросились врассыпную. Правда, всех их задержали.

Анна Чиж-Литаш, пресс-офицер Партизанского РУВД:
Свой поступок задержанные объяснили тем, что хотели отомстить учащимся колледжа за нанесенную товарищу обиду, а также «навести порядок» в Дражне.
В отношении подозреваемых в хулиганских действиях возбуждено уголовное дело. На данный момент злоумышленники отпущены под подписку о невыезде.  

Несколько студентов обратились в медицинские учреждения с ссадинами и ушибами.

 

# происшествия # Криминал # Массовая драка

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