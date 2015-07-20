В Партизанском районе Минска дотла сгорела машина, припаркованная на зеленой зоне

Новости Беларуси. Дотла сгорел автомобиль рядом с гаражным кооперативом в Партизанском районе. Случай не совсем обычный: машина стояла на зеленой зоне, поэтому причину пожара установить сложно.

Возможно, это неосторожное обращение с огнем, приведшее к загоранию травы, от которой вспыхнула иномарка. А, возможно, поджог.

Интересен тот факт, что в выходные на улице Скорины огонь уничтожил машину такой же марки и модели. Одна из возможных причин – также поджог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.