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В Партизанском районе Минска дотла сгорела машина, припаркованная на зеленой зоне

20 июля 2015 17:26
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Новости Беларуси. Дотла сгорел автомобиль рядом с гаражным кооперативом в Партизанском районе. Случай не совсем обычный: машина стояла на зеленой зоне, поэтому причину пожара установить сложно.

Возможно, это неосторожное обращение с огнем, приведшее к загоранию травы, от которой вспыхнула иномарка. А, возможно, поджог.

Интересен тот факт, что в выходные на улице Скорины огонь уничтожил машину такой же марки и модели. Одна из возможных причин – также поджог, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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