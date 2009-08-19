В парке развлечений Walt Disney погибли три сотрудника

Все смерти произошли в парке Walt Disney World в Орландо (штат Флорида) этим летом в результате несчастных случаев.

Федеральные следователи не видят оснований усматривать взаимосвязь между этими смертями. Поэтому расследование по каждому случаю будет вестись отдельно, подтвердил официальный представитель Министерства труда США в Атланте (штат Джорджия).



В прошлом месяце в результате столкновений двух монорельсовых поездов в Walt Disney World в Орландо погиб 21-летний машинист Остин Венненберг.

В этом месяце в больнице скончался 47-летний каскадер Марк Прист. Во время шоу, поставленного по мотивам приключенческого фильма «Пираты Карибского моря», Прист бился на саблях, поскользнулся и сильно ушиб голову. Это стало причиной его смерти через четыре дня.

Наконец, в минувший понедельник, 17 августа, в ходе репетиции акробатического трюка представления «Индиана Джонс» смертельную черепно-мозговую травму получил 30-летний Анислав Варбанов.

– Этот акробатический трюк был стандартным и успешно выполнялся тысячи раз с момента открытия шоу в 1989 году, – подчеркнула в этой связи официальный представитель Walt Disney World Зорая Суарес.

Во вторник представление «Индиана Джонс» было отменено в знак траура по погибшему каскадеру, отработавшему в Орландо только неделю, сообщает Newsru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС.