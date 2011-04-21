В парке 50-летия Октября дотла выгорело здание бывшей конюшни

Никто не пострадал. Спасателям о пожаре сообщили случайные прохожие.

Когда расчеты МЧС прибыли к месту происшествия, пламя полностью охватило кровлю и само строение.

Справиться с огнем удалось быстро, однако от здания практически ничего не осталось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

В результате пожара никто не пострадал. В 12.30 был ликвидирован. Предполагаемая причина — предумышленные действия третьего лица, личность которого в настоящий момент устанавливается.