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В парке 50-летия Октября дотла выгорело здание бывшей конюшни

21 апреля 2011 07:41
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Никто не пострадал. Спасателям о пожаре сообщили случайные прохожие.

Когда расчеты МЧС прибыли к месту происшествия, пламя полностью охватило кровлю и само строение.

Справиться с огнем удалось быстро, однако от здания практически ничего не осталось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:
В результате пожара никто не пострадал. В 12.30 был ликвидирован. Предполагаемая причина — предумышленные действия третьего лица, личность которого в настоящий момент устанавливается.

# происшествия # Фотофакт # Здания Минска

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