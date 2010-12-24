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В парижском аэропорту Шарля де Голля из-за снега может рухнуть крыша — эвакуированы тысячи пассажиров

24 декабря 2010 19:54
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В Старом Свете обильные снегопады и гололедица привели к транспортному коллапсу. Всего в странах ЕС было аннулировано около тысячи авиарейсов.

Сильнее всего непогода отразилась на работе воздушных гаваней Лондона и Франкфурта. А в парижском аэропорту Шарля де Голля — экстренная эвакуация. Тысячи пассажиров вынуждены перебираться в безопасные места, так как своды одного из терминалов могут рухнуть из-за большого количества снега на крыше, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Удручающая ситуация и на европейских дорогах. В Германии — многокилометровые пробки и большое количество ДТП, нарушено железнодорожное сообщение. Похожая ситуация во Франции, Дании, Великобритании и других европейских странах.

# происшествия # Погода # Фотофакт

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