В парижском аэропорту Шарля де Голля из-за снега может рухнуть крыша — эвакуированы тысячи пассажиров

В Старом Свете обильные снегопады и гололедица привели к транспортному коллапсу. Всего в странах ЕС было аннулировано около тысячи авиарейсов.

Сильнее всего непогода отразилась на работе воздушных гаваней Лондона и Франкфурта. А в парижском аэропорту Шарля де Голля — экстренная эвакуация. Тысячи пассажиров вынуждены перебираться в безопасные места, так как своды одного из терминалов могут рухнуть из-за большого количества снега на крыше, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Удручающая ситуация и на европейских дорогах. В Германии — многокилометровые пробки и большое количество ДТП, нарушено железнодорожное сообщение. Похожая ситуация во Франции, Дании, Великобритании и других европейских странах.