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В парижском аэропорту имени Шарля де Голля сегодня отменяется каждый шестой рейс

22 декабря 2010 13:03
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Неблагоприятные метеоусловия осложняют авиасообщение во всей Европе.

Холодная температура, снег и лед становятся причиной задержки вылетов. Сегодня в парижском аэропорту имени Шарля де Голля будет отменен каждый шестой рейс. В четверг же число вылетов сократят на четверть.

В лондонском Хитроу, несмотря на то что работает две взлетно-посадочные полосы, руководство аэропорта уже предупредило, что пока не сможет выполнить все отложенные ранее рейсы. Данные метеорологов неутешительны: снег вернется в столичный регион вечером и будет идти всю ночь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Природные катаклизмы

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