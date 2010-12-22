В парижском аэропорту имени Шарля де Голля сегодня отменяется каждый шестой рейс

Неблагоприятные метеоусловия осложняют авиасообщение во всей Европе.

Холодная температура, снег и лед становятся причиной задержки вылетов. Сегодня в парижском аэропорту имени Шарля де Голля будет отменен каждый шестой рейс. В четверг же число вылетов сократят на четверть.

В лондонском Хитроу, несмотря на то что работает две взлетно-посадочные полосы, руководство аэропорта уже предупредило, что пока не сможет выполнить все отложенные ранее рейсы. Данные метеорологов неутешительны: снег вернется в столичный регион вечером и будет идти всю ночь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».