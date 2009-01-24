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В Палестинской автономии снова слышны выстрелы

24 января 2009 14:50
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Но на этот раз не в секторе Газа, а на Западном берегу Иордана. Тысячи людей присоединились к антиизраильской демонстрации в Хевроне. Таким образом, участники акции выразили свой протест военной операции "Расплавленный свинец", в результате которой погибло более тысячи человек. Протестующие направились к блокпосту на границе Палестины и Израиля. Однако, их остановили солдаты. Пограничников забросали камнями, те в ответ обстреляли атакующих гранатами со слезоточивым газом. Число пострадавших пока неизвестно.
# происшествия

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