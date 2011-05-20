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В пакистанском Пешаваре подорван автомобиль консульства США

20 мая 2011 09:01
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Погиб один пакистанец, несколько американских граждан получили ранения.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за эту акцию.

Ранее боевики группировки «Движение талибов Пакистана» обещали мстить Исламабаду и Вашингтону за смерть лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. Его ликвидировали бойцы американского спецназа в ходе односторонней операции в ночь на 2 мая в укрепленном доме близ пакистанского города Абботабад, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия # Фотофакт

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