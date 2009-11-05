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В пакистанском городе Бара боевики взорвали школу для девочек

05 ноября 2009 12:49
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Взрывчатку заложили под двухэтажное здание.

Восемь из 26 комнат разрушены. Сведения о пострадавших в результате теракта уточняются.

Радикальные исламисты регулярно взрывают учебные заведения. Они против того, чтобы девочки ходили в школу. Последний раз подобная акция произошла в конце октября. Тогда были ранены четыре человека. Всего за последние годы в Пакистане разрушено около 200 школ, преимущественно для девочек.

Власти Пакистана пытаются противостоять исламистам, проводя масштабные операции. Боевики отвечают новыми терактами, направленными против правительства и военных.

# происшествия

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