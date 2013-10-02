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В Пакистане в ДТП погибли два белоруса. Украинец выпрыгнул из машины, летящей в пропасть

02 октября 2013 07:09
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Новости Пакистана. Причины аварии, в которой погибли двое граждан Беларуси, устанавливают в Пакистане. По информации посольства Украины в Пакистане, среди пострадавших один украинец и трое пакистанцев.

Евгений Перебийнис, директор департамента информационной политики МИД:
29 сентября в районе города Гилгит произошло ДТП, в результате которого погибли два гражданина Беларуси и пострадал один гражданин Украины, а также трое граждан Пакистана.

Водитель автомобиля, в котором двигались туристы, не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась и сорвалась с обрыва. Украинцу удалось выпрыгнуть из автомобиля, что и спасло ему жизнь. Известно, что мужчина занимается велотуризмом. Он прибыл в Пакистан на велосипеде из Ирана и направлялся в Индию.

Евгений Перебийнис, директор департамента информационной политики МИД:
Представители посольства заблаговременно предупредили его о неудовлетворительной ситуации с безопасностью в Пакистане, также попросили отказаться от путешествия и вернуться в Украину, однако он решил продолжить путешествие совместно с двумя велотуристами из Беларуси.

Напомним, в июле в Италии автобус рухнул с моста в пропасть: погибли 38 паломников, которые направлялись в храм (смотрите видео).

# происшествия # Несчастный случай

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