В Пакистане в ДТП погибли два белоруса. Украинец выпрыгнул из машины, летящей в пропасть

Новости Пакистана. Причины аварии, в которой погибли двое граждан Беларуси, устанавливают в Пакистане. По информации посольства Украины в Пакистане, среди пострадавших один украинец и трое пакистанцев.

Евгений Перебийнис, директор департамента информационной политики МИД:

29 сентября в районе города Гилгит произошло ДТП, в результате которого погибли два гражданина Беларуси и пострадал один гражданин Украины, а также трое граждан Пакистана.

Водитель автомобиля, в котором двигались туристы, не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась и сорвалась с обрыва. Украинцу удалось выпрыгнуть из автомобиля, что и спасло ему жизнь. Известно, что мужчина занимается велотуризмом. Он прибыл в Пакистан на велосипеде из Ирана и направлялся в Индию.

Евгений Перебийнис, директор департамента информационной политики МИД:

Представители посольства заблаговременно предупредили его о неудовлетворительной ситуации с безопасностью в Пакистане, также попросили отказаться от путешествия и вернуться в Украину, однако он решил продолжить путешествие совместно с двумя велотуристами из Беларуси.

Напомним, в июле в Италии автобус рухнул с моста в пропасть: погибли 38 паломников, которые направлялись в храм (смотрите видео).