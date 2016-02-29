Новости Беларуси. Рыбалка ценою в жизнь. В озере под Браславом утонул 54-летний мужчина. Он, со слов очевидцев, ловил рыбу, на расстоянии около 300 метров от берега и в какой то момент провалился в полынью. Тело утонувшего обнаружили водолазы.

Спасатели в очередной раз напоминают, что в настоящее время происходит разрушение льда, и нахождение на водоемах представляет опасность для жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не первый случай утопления за этот месяц. Недавно в Полоцком районе утонул 61-летний житель Новополоцка.