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В озере под Браславом утонул 54-летний мужчина

29 февраля 2016 07:46
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Новости Беларуси. Рыбалка ценою в жизнь. В озере под Браславом утонул 54-летний мужчина. Он, со слов очевидцев, ловил рыбу, на расстоянии около 300 метров от берега и в какой то момент  провалился в полынью.  Тело утонувшего обнаружили водолазы.

Спасатели в очередной раз напоминают, что в настоящее время происходит разрушение льда, и нахождение на водоемах представляет опасность для жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это не первый случай утопления за этот месяц. Недавно в Полоцком районе утонул 61-летний житель Новополоцка.

# происшествия # Утопления

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