В отношении жительницы Витебска, выбросившей с 8 этажа собаку, возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В отношении 35-летней неработающей жительницы Витебска, выбросившей собаку с 8 этажа, возбуждено уголовное дело по статье жестокое обращение с животными.
По информации СК, ночью 26 ноября женщина в нетрезвом состоянии выбросила с балкона домашнее животное.
Инцидент произошел на глазах у дочери – здесь подробнее.
Соседи слышали крики в квартире и нашли под окнами собаку. Животное погибло.
По информации следователей, женщина отметила, что ей надоел питомец, потому что не был приучен к чистоте.
Проводится расследование и ряд экспертиз.
Осенью минувшего года семью признали находящейся в социально опасном положении.