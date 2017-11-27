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В отношении жительницы Витебска, выбросившей с 8 этажа собаку, возбуждено уголовное дело

27 ноября 2017 15:39
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Новости Беларуси. В отношении 35-летней неработающей жительницы Витебска, выбросившей собаку с 8 этажа, возбуждено уголовное дело по статье жестокое обращение с животными.

По информации СК, ночью 26 ноября женщина в нетрезвом состоянии выбросила с балкона домашнее животное.

Инцидент произошел на глазах у дочери – здесь подробнее.

Соседи слышали крики в квартире и нашли под окнами собаку. Животное погибло.

По информации следователей, женщина отметила, что ей надоел питомец, потому что не был приучен к чистоте.

Проводится расследование и ряд экспертиз.

Осенью минувшего года семью признали находящейся в социально опасном положении.

# происшествия # Человек и животные # Фотофакт

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