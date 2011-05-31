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В Осиповичском районе задержан «черный копатель»

31 мая 2011 13:06
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Кроме этого, в Полоцком районе найден большой схрон боеприпасов времен Великой Отечественной. Обнаружены минометные мины, немецкие гранаты и артиллерийские снаряды.

Павел Траулько, сотрудник Управления военной контрразведки Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
Нами изъято 12 единиц огнестрельного оружия, более 9 тысяч патронов, более 2 тысяч взрывоопасных предметов.

Правоохранители напоминают, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной ответственности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В Осиповичском районе задержан «черный копатель» -1

В Осиповичском районе задержан «черный копатель» -3

В Осиповичском районе задержан «черный копатель» -5

В Осиповичском районе задержан «черный копатель» -7

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# происшествия # Фотофакт

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