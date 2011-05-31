В Осиповичском районе задержан «черный копатель»

Кроме этого, в Полоцком районе найден большой схрон боеприпасов времен Великой Отечественной. Обнаружены минометные мины, немецкие гранаты и артиллерийские снаряды.

Павел Траулько, сотрудник Управления военной контрразведки Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Нами изъято 12 единиц огнестрельного оружия, более 9 тысяч патронов, более 2 тысяч взрывоопасных предметов.

Правоохранители напоминают, что лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной ответственности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».