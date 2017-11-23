В Орше задержан подозреваемый в убийстве 63-летнего мужчины в бытовке пилорамы

Новости Беларуси. В Орше 21 ноября утром в бытовке пилорамы было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

По информации СК, погибшему было 63 года. На его теле обнаружены ушибы и резаные раны головы и шеи, были повреждены кости черепа. Погибший находился в нетрезвом состоянии – в его крови обнаружено более 4 промилле алкоголя.