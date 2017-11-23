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В Орше задержан подозреваемый в убийстве 63-летнего мужчины в бытовке пилорамы

23 ноября 2017 09:30
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Новости Беларуси. В Орше 21 ноября утром в бытовке пилорамы было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

По информации СК, погибшему было 63 года. На его теле обнаружены ушибы и резаные раны головы и шеи, были повреждены кости черепа. Погибший находился в нетрезвом состоянии – в его крови обнаружено более 4 промилле алкоголя.

В Орше задержан подозреваемый в убийстве 63-летнего мужчины в бытовке пилорамы-1

Фото: СК

Установлено, что накануне погибший распивал алкоголь вместе с 62-летним мужчиной. Произошел конфликт. Подозреваемый нанес потерпевшему удары доской из дерева и скрылся с места инцидента.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

В Орше задержан подозреваемый в убийстве 63-летнего мужчины в бытовке пилорамы-4

Фото: СК

Продолжается расследование. Проводится ряд экспертиз.

Подозреваемого задержали.

# происшествия # Фотофакт # Убийство

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