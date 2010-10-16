В Орше пьяный водитель - кандидат в мастера спорта - оказал сопротивление сотрудникам ГАИ

После ночного посещения сауны владелец авто решил подвезти домой свою девушку. Ехал со скоростью 80-90 километров в час, чем нарушил правила, к тому же он был нетрезвым, потому что пил в сауне коньяк.

Тут-то они попал в поле зрения сотрудников ГАИ. Но водитель только прибавил скорость. На одном из поворотов водитель не справился с управлением, и машина врезалась в столб освещения. Водитель вышел из салона и побежал, оставив в машине девушку.

Сотрудники ГАИ побежали за ним, один, который является кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, очень быстро догнал нарушителя. Но поймать его было непросто, так как он оказался также кандидатом в мастера спорта - но по вольной борьбе ...