В Оршанском районе в результате двойного наезда погиб велосипедист. Прибывшие на место врачи также оказались под колесами

Трагедия произошла на автодороге возле деревни Понизовье Оршанского района приблизительно в 20.05.

На автодороге возле деревни Понизовье Оршанского района приблизительно в 20.05 водитель микроавтобуса «Мерседес-Бенц» наехал на двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части велосипедиста, который затем попал под колеса ехавшего сзади на «Ауди А6» 48-летнего могилевчанина.

В результате полученных травм велосипедист, личность которого пока не установлена, скончался на месте.

Водитель микроавтобуса, который совершил первый наезд, был найден милицией в ходе операции «Перехват», так как на месте ДТП он не остановился.

Через полчаса на этом же участке дороги произошло еще одно ДТП. 76-летний пенсионер, двигавшийся на «Фольксвагене Гольф», не заметил огороженное световозвращающими элементами место происшествия, проблесковые маяки на машине скорой помощи и стоящих рядом с ней медиков, врезался в машину скорой помощи.

В результате двое фельдшеров Оршанской центральной поликлиники 1991 и 1972 годов рождения получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, сообщает ctv.by.