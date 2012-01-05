В окрестностях Багдада прогремел пятый крупный взрыв за день

Новости Ирака. Количество жертв превысило 30 человек. Более 80 ранено.

На дороге, ведущей от Багдада на юг Ирака, несколько часов назад произошел еще один взрыв. Также бомба сработала на контрольно-пропускном пункте полиции. Ранее на автобусной остановке в городе Садр, на остановке взорвался начинённый взрывчаткой мотоцикл. А вскоре неподалеку от этого места сработала еще одна бомба, другую полиции удалось обезвредить. Затем почти одновременно несколько взрывов прогремели в городе Казимия.

По мнению аналитиков, ситуация в Ираке обострилась после вывода американских войск из страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последняя колонна военнослужащих США покинула Ирак 18 декабря 2011 года.