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В окрестностях Багдада прогремел пятый крупный взрыв за день

05 января 2012 14:04
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Новости Ирака. Количество жертв превысило 30 человек. Более 80 ранено.

На дороге, ведущей от Багдада на юг Ирака, несколько часов назад произошел еще один взрыв. Также бомба сработала на контрольно-пропускном пункте полиции. Ранее на автобусной остановке в городе Садр, на остановке взорвался начинённый взрывчаткой мотоцикл. А вскоре неподалеку от этого места сработала еще одна бомба, другую полиции удалось обезвредить. Затем почти одновременно несколько взрывов прогремели в городе Казимия.

По мнению аналитиков, ситуация в Ираке обострилась после вывода американских войск из страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последняя колонна военнослужащих США покинула Ирак 18 декабря 2011 года.

# происшествия

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