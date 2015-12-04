В огне погибли 18 человек: неизвестные забросали бутылками с горючей смесью ночной клуб в Каире

Новости Египта. В ночь на пятницу в ночном клубе Каира произошла трагедия. Неизвестные устроили пожар, забросав здание бутылками с зажигательной смесью.
Когда люди попытались спастись, выбежав на улицу, по ним открыли огонь из автоматов.
Полиция считает, что нападение на заведение носит криминальный характер и не является терактом. Также известно, что злоумышленников было несколько, один из них – бывший сотрудник клуба.
Бандитам удалось скрыться.
По последней информации,
в огне погибли 18 человек, еще 6 получили серьезные травмы.