В огне погибли 18 человек: неизвестные забросали бутылками с горючей смесью ночной клуб в Каире

Новости Египта. В ночь на пятницу в ночном клубе Каира произошла трагедия. Неизвестные устроили пожар, забросав здание бутылками с зажигательной смесью.

Когда люди попытались спастись, выбежав на улицу, по ним открыли огонь из автоматов.

Полиция считает, что нападение на заведение носит криминальный характер и не является терактом. Также известно, что злоумышленников было несколько, один из них – бывший сотрудник клуба.

Бандитам удалось скрыться.

По последней информации,