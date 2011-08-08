В Огайо семейная ссора привела к гибели восьми человек

В небольшом городке Копли штата Огайо семейная ссора привела к гибели восьми человек. По данным местной полиции, сначала мужчина хладнокровно убил свою подругу, потом в соседнем доме расстрелял ее брата и еще четырех человек, в том числе 11-летнего ребенка. Двум очевидцам преступления удалось скрыться через черный ход. Но преступник одну из жертв настиг. Вторая женщина скрылась в соседнем доме. Когда стрелок начал вышибать дверь, прибыли полицейские и застрелили его.