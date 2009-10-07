В одну из рек Великобритании попал цианид

Смертельное количество цианида просочилось со сточными водами в 30-мильный участок реки Трент в Стаффордшире, погибло несколько тысяч рыб.

Инцидент произошел на участке реки между городами Сток-он-Трент и Йоксалл Начато расследование, ищутся возможные источники загрязнения. В качестве меры предосторожности пресс-секретарь агентства по окружающей среде советует местному населению держаться подальше от воды. Пока не получено никаких сообщений о людях или домашних животных, пострадавших от утечки.

По информации BBC News, цианид поступил из канализации, расположенной выше по течению, что создало проблемы в работе очистных сооружений, и часть отравленных сточных вод попала в реку.

Ожидается, что утечка достигнет города Бертон на Тренте к вечеру, но образцы, взятые в первой половине дня, дают возможность предполагать, что концентрация цианида снизится по мере продвижения вниз по течению до неопасного для человека уровня.