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В одном из жилых домов Новополоцка прорвало трубопровод с горячей водой

16 марта 2017 07:36
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Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие в Новополоцке.

В жилом доме прорвало трубопровод с горячей водой.

Диаметр повреждения был больше 20 сантиметров.

В одном из жилых домов Новополоцка прорвало трубопровод с горячей водой-1

В результате без тепла и воды остались 12 домов,

в которых проживают три с половиной тысячи человек, детский сад, школа, бассейн и Полоцкий государственный университет.

На место аварии прибыли четыре спецмашины и почти 2 десятка специалистов.

Как нам сообщили, поломку должны устранить до полудня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Трубопровод уже достаточно старый, 1972 года выпуска. У нас разработан проект по его замене» (новые подробности инцидента).

# происшествия # Коммунальное хозяйство # Фотофакт

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