В одном из жилых домов Новополоцка прорвало трубопровод с горячей водой

Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие в Новополоцке.
В жилом доме прорвало трубопровод с горячей водой.
Диаметр повреждения был больше 20 сантиметров.
Новости Беларуси. Чрезвычайное происшествие в Новополоцке.
В жилом доме прорвало трубопровод с горячей водой.
Диаметр повреждения был больше 20 сантиметров.
В результате без тепла и воды остались 12 домов,
в которых проживают три с половиной тысячи человек, детский сад, школа, бассейн и Полоцкий государственный университет.
На место аварии прибыли четыре спецмашины и почти 2 десятка специалистов.
Как нам сообщили, поломку должны устранить до полудня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Трубопровод уже достаточно старый, 1972 года выпуска. У нас разработан проект по его замене» (новые подробности инцидента).