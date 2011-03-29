В одном из цехов Брестского мясокомбината произошел выброс 2,5 кг аммиака. Пострадавших нет

Утечку на площади 240 квадратных метров удалось быстро локализовать. Оперативно сработали все экстренные службы. По счастливой случайности на месте аварии не было никого из персонала предприятия.

Для многих работников Брестского мясокомбината истинная причина, по которой с самого утра на территории их предприятия работают пожарные и другие экстренные службы, останется секретом.

Работник мясокомбината:

Нас проинструктировали: плановые занятия. Скорая приезжает, если такая тренировка.

На самом деле в одном из цехов предприятия произошел выброс аммиака. Трещина образовалась в ребре холодильной камеры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». По счастливой случайности на месте аварии никого из работников не оказалось.

Виталий Мешко, начальник отдела областного комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов:

В настоящее время подразделения МЧС подавляют водой вышедший аммиак. Пострадавших нет. Это внештатная ситуация.

По окончании ликвидации аварии затребуем количество истекшего аммиака. И будем подавать иск за загрязнение атмосферного воздуха аммиаком.

Угрозу, как для самого завода, так и для прилегающих спальных районов, удалось отвести благодаря слаженной работе всех экстренных служб. Скорая помощь и расчеты МЧС прибыли на место незамедлительно.

Федор Олешкевич, начальник центра оперативного управления Брестского областного управления МЧС:

Произошла утечка 2,5 килограммов аммиака из агрегата быстрой заморозки. Персонал остановил подачу. Авария была локализована.

Михаил Цодов, исполняющий обязанности директора мясокомбината:

Никто не пострадал. Предприятие работает в обычном режиме. Ситуация на сегодняшний день стандартная.

Это уже не первая подобная авария в городе над Бугом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Прошлой осенью выброс аммиака произошел на молокозаводе. Тогда пострадали два человека.

По факту ЧП марта областное управление Госпромнадзора проводит проверку.