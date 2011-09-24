В одной из школ Пинска произошла утечка хлора

Виновниками происшествия стали сами работники учреждения, которые, по непонятным пока причинам, решили вскрыть баллон с хлором, предназначавшийся для обеззараживания воды в бассейне.

В результате неправильных действий произошла утечка вещества, пострадал сторож школы, который вместе с двумя учителями и разбирал злополучный вентиль.

Из учреждения были эвакуированы 105 человек. Прибывшие на место спасатели осадили хлорное облако распылённой водой и замерили уровень концентрации газа. Превышение норм не зафиксировано, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Как пояснили в МЧС, невольные виновники переполоха, к счастью, распылили не весь баллон, объем которого составляет 80 л, а лишь небольшую его часть.

Сергей Машнов, пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС:

К месту происшествия было направлено шесть единиц техники МЧС. Визуально облако не наблюдалось, однако чувствовался резкий запах хлора. Работниками МЧС была создана пенная подушка для уменьшения интенсивности испарения газа. Есть один пострадавший. В реанимационное отделение Центральной районной больницы с диагнозом «отравление парами хлора» был доставлен сторож. Работниками Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии на месте происшествия произведены замеры воздуха. Превышения предельно допустимой концентрации паров хлора не выявлено.