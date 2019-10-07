В одной из квартир Минска произошёл пожар из-за вспышки газа

Новости Беларуси. 6 октября около половины десятого вечера в Минске из-за утечки газа произошёл пожар. По сведениям МЧС Беларуси, горел дом по улице Тикоцкого. К моменту прибытия спасателей из окна квартиры на первом этаже шёл дым. В дальнейшем стало известно, что владелец жилплощади проверял работоспособность походной плитки.

Фото: МЧС Беларуси

Мужчина подключил к устройству газовый баллон и обнаружил утечку газа. Гражданин попытался зажать редуктор инструментом, но случайно создал искру, из-за чего вспыхнула газовая смесь. Хозяин квартиры вынес горящий баллон в общий коридор и сообщил о пожаре соседям. Они эвакуировались. В это время по коридору распространилось пламя.

Фото: МЧС Беларуси

Владелец баллона получил ожоги и был госпитализирован. Спасателями проведена эвакуация девяти жильцов, они не пострадали. Пожар потушен. Повреждено имущество квартиры, в которой началось загорание, и соседствующих с ней. Закопчена лестничная площадка в подъезде.

Фото: МЧС Беларуси