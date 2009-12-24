В одной из китайских провинций волной смыло отдыхающих

Утром за рождественским пирогом и подарками на стадион пришли сотни человек. Началась давка. Люди падали с трибун под ноги бегущих позади.
Свыше 20 ранены. Устройство сработало у входа в офис государственной авиакомпании.
23 декабря около 13 часов 30 минут у дома № 4 корпуса 3 по проспекту Рокоссовского в Минске было совершено убийство женщины.
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