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В одной из китайских провинций волной смыло отдыхающих

24 декабря 2009 15:02
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Туристы любовались морем, когда пляж неожиданно накрыло водой.Двоих спасли рыбаки. Восемь человек пропали без вести. На их поиск брошены три сотни спасателей.
# происшествия

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