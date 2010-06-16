В одной из гомельских квартир рухнул потолок: хозяева квартиры чудом остались живы

Как выяснилось трехэтажному дому – 83 года, а капремонт последний раз делали аж 1943-м. Причины ЧП выясняет спецкомиссия.

В семье Владимира Климова неладное заподозрили еще несколько дней назад. В одной из комнат стал осыпаться потолок. Младший сын покинул опасное место за мгновение до беды.

Сергей Климов, пострадавший:

– Повезло очень даже. Лежу головой ведь в ту сторону, где все обвалилось. Лежал вечером, оно начало сыпаться потихоньку. Я взял подушку и пошел в комнату родителей переночевать. Только перешел в другую комнату, и буквально сразу все рухнуло.

Дом, возведенный еще в далеком 27-м, капитально отремонтировали лишь однажды: сразу после войны, пленные немцы. На этом ремонтная история здания заканчивается. Местные коммунальщики не один год обещали жильцам отремонтировать текущую крышу, но как видим так и не успели.

То, что крыша безнадежно течет здесь очевидно: дождевые разводы на побелке подъезда словно годовые кольца у дерева: можно посчитать сколько наводнений пережили жильцы.

Любовь Климова, пострадавшая:

– Кухня вообще плавает. И ЖЭУ каждый год приходит делать ремонт. А крышу починить никак не могут, нет средств.

Только в центральном районе Гомеля в срочном ремонте нуждаются более сотни домов. Денег хватает лишь на 5-7 в год. Ветхий жилой фонд разваливается на глазах. Но на потолок Климовых, как раз таки деньги нашлись. Рабочие должны были появиться со дня на день.

Евгений Плескачевский, главный инженер КЖРЭУП «Центральное» (Гомель):

– Такую ситуацию с кровлей мы знали. В прошлом году была заказана проектно-сметная документация, и в этом он был внесен в титульный список капремонтов кровли на 2010 год.

Сделать ремонт в их жилище Климовым обещают в течении месяца. На это время семье уже выделили двухкомнатную квартиру. А вот соседям не позавидуешь. Уверенности в том, что потолок в их квартирах крепче к сожалению нет.

Александр Добриян. Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Гомель.