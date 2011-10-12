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В общаге витебского лицея жили банкиры и строители, в то время как лицеисты снимали квартиры

12 октября 2011 16:04
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Вопиющие нарушения вскрыли сотрудники КГК Витебской области при мониторинге состояния жилищно-бытовых условий проживания в общежитиях Витебска учащихся лицеев и колледжей. При мониторинге общежития Витебского государственного политехнического профессионального лицея было налицо нарушение нормативов жилой площади на одного учащегося, а под видом наличия свободных мест комнаты предоставлялись для проживания лицам сторонних организаций.

Общежитие лицея блочного типа, где в каждом блоке санузел и душ, на восьми этажах 207 комнат, на первом этаже имеется столовая. Однако лицеисты занимают только два этажа из восьми, предназначенных для проживания. В 53 комнатах разместили 201 учащегося: в трехместные заселяли по 5 человек, расстояние между кроватями - 15 см. Администрация лишила учащихся комнаты для самоподготовки, на этаж приходилось по одной плите и одному маленькому холодильнику. В остальных комнатах общежития проживали работники банков, строительных фирм. При этом, по предварительным данным, 56 лицеистов снимают квартиры.

За нарушение правил предоставления помещений в общежитиях виновные будут привлечены к ответственности.
# происшествия # Государственная политика в области жилищного строительства

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