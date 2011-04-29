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В нью-йоркской школе 8-летний ученик продал однокласснику заряженный пистолет за 3 доллара

29 апреля 2011 09:01
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По данным полиции, серийный номер пистолета стерт. По факту ЧП идет следствие. Отец школьника задержан.

Ранее 20 апреля в американском Хьюстоне пистолет в начальную школу принес шестилетний мальчик. Оружие случайно выпало из кармана ребенка, ударилось о пол и несколько раз выстрелило. В результате ранения получили трое детей.

Стрельба в общественных учреждениях США происходит довольно часто. В связи с этим в стране постоянно проходят акции протеста с требованием введения запрета на свободную продажу огнестрельного оружия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# происшествия

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