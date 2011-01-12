В Нью-Йорке из-за снегопадов объявлено чрезвычайное положение

В некоторых районах мегаполиса толщина выпавших осадков уже превысила 20 сантиметров.

Метеорологи же прогнозируют, что за текущие сутки снега выпадет еще до 35 см. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию и не допустить многокилометровых пробок, на улицах бесперебойно работает спецтехника. Хотя гололед уже вызвал многочисленные заторы.

Сложная ситуация и в авиасообщении. В крупнейших аэропортах Нью-Йорка отменены сотни авиарейсов. Штормовое предупреждение объявлено для значительной части северо-востока страны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, нынешняя зима — непривычно снежная для США. Сейчас в белой пелене — 49 из 50 американских штатов, включая Гавайи.