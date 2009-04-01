В Норвегии ребёнка крестили лимонадом

Норвежский священник Пааль Дале использовал во время таинства крещения младенца газированный лимонад, сообщают информагентства.

Дело в том, что краны в его церкви из-за морозов замерзли, и предназначенная для крещения святая вода стала недоступна. Церковь, в которой служит Дале, находится в городе Сторде, примерно в 240 км от столицы Норвегии Осло. По словам священника, он вынужден был сообщить родителям ребёнка о том, что при проведении обряда использовался лимонад. Однако сделал он это только после церемонии.

Присутствующих при таинстве удивил необычный запах святой воды, которая явно отдавала лимоном. О самом крещении священник сказал, что оно прошло гладко, и только запах лимона отличал его от традиционного обряда.