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В Норвегии 20-метровая волна смыла в море двух человек, в Санкт-Петербурге из-за угрозы затопления закрыт порт

28 ноября 2011 11:15
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Новости Скандинавии и Прибалтики. В Дании порывы ветра превышают 30 метров в секунду. На усиленный режим работы переведены спасатели и ремонтные бригады.

В Норвегии 20-метровая волна смыла в море двух человек. Поиски пока результатов не принесли. Кроме того, без света из-за разгула стихии остались около 7 тысяч жителей Скандинавии.
Перебои с электроснабжением отмечены также в Латвии и Эстонии. Подсчитывают убытки и в Литве. Около 60 тысяч человек остались без света. Больше всего пострадала Клайпеда и Каунас, где стихия практически полностью разрушила пляжи. Повалены сотни деревья, частично нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение.
Готовятся к удару стихии в России. В Санкт-Петербурге из-за угрозы затопления закрыт порт. Помимо этого в северной столице порывами ветра с десятков домов были сорваны крыши, повалены рекламные щиты и деревья. Все экстренные службы приведены в повышенную готовность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы

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