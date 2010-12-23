В ночь на 23 декабря на нефтепроводе «Дружба» из-за прорыва трубы вспыхнул пожар. Пострадавших нет

Возгорание ликвидировали за несколько часов. Угрозы экосистеме тоже нет. Сейчас поставка нефти полностью восстановлена. Причины ЧП выясняет специальная комиссия.

Валентина Федосеевна и представить себе не могла, что белые ночи увидит, не выезжая из родной Грушевки. В комнатах было светло словно днем. А сильное пламя можно было увидеть прямо из окон.

Валентина Черданцева, житель деревни Грушевка:

Пламя было большое. Вся квартира была белая, светлая.

Оказалось, одна из трех магистральных труб нефтепровода «Дружба» дала течь. Топливо попало на землю и загорелось. Как выяснилось, днем на этом участке шел капитальный ремонт, работал экскаватор. А около восьми вечера контрольные приборы показали падение давления. На место ЧП незамедлительно прибыло более трех десятков пожарных расчетов из Бреста, Каменца и близлежащих деревень. К часу ночи пожар полностью потушили.

Константин Шершунович, начальник брестского областного управления МЧС:

Ночь, большая задымленность. Все это осложняло работу. Но, тем не менее, все получилось хорошо.

Нефтепровод «Дружба» является основной артерией поставки черного золота из Российской Федерации в Европу. Объект стратегического значения. Поэтому разбираться в причинах пожара будет специальная комиссия.



Виктор Строк, заместитель Брестского транспортного прокурора:

Причины будем устанавливать. Причины разные. Будем проверять. Будут привлечены специалисты, разные техники, взрывотехники, пожарные.

На месте ЧП работают и экологи. Они проводят постоянный мониторинг воздуха, воды и грунта. Угрозы для жизни людей или экосистем нет.

Виктор Мицура, начальник штаба гражданской обороны Брестского областного центра гигиены и эпидемиологии:

Мы проверили воздух на содержание продуктов горения. Данное происшествие на экологическую обстановку не повлияло.

Из-за происшествия поставка нефти в страны западной Европы была прервана всего на несколько часов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Сейчас она полностью восстановлена. На месте прорыва работают специальные нефтеперекачивающие станции. С их помощью специалисты из поврежденной трубы откачивают топливо в параллельные магистрали.

Сергей Сосновский, генеральный директор РУП «Гомельтранснефть» «Дружба»:

Мы работаем в штатном режиме. Идет поставка нефти в Польшу и Германию согласно графику.

Отключенным остается вот это участок протяженностью 14 км. Мы выполняем свои обязательства перед западными партнерами.

К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Все службы сработали слаженно и оперативно. Сейчас на месте прорыва так же оперативно работают ремонтные бригады. На восстановление трубопровода им дали всего лишь сутки.