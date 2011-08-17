В ночь на 17 августа в трех районах Берлина полыхали около двух десятков автомобилей

Поджигатели не церемонятся: в ход идут только дорогие, люксовые авто.

Ранее, в ночь на вторник, неизвестные облили горючей жидкостью и подожгли больше десятка машин. Полиции выйти на след преступников пока не удалось.

Между тем, только с начала года в Берлине сожжено уже более 250 автомобилей. Умышленные поджоги регистрируются также в Лейпциге, Хемнице, Гамбурге и других городах. Ущерб от пожаров исчисляется сотнями тысяч евро.

Стражи правопорядка уверены, что волна поджогов носит политическую подоплеку. Подозрение падает главным образом на ультралевые группировки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».