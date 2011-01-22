В Нидерландах прошли крупнейшие за последние 20 лет студенческие акции

В Гааге у комплекса госучреждений собрались около 20 тысяч человек. Конная полиция разгоняла участников акции протеста с помощью дубинок.

Демонстранты возмущены снижением государственных расходов на образование. С будущего года студентам придется платить за высшее образование почти вдвое больше. Будут также урезаны гранты на обучение. Местные власти объясняют столь жесткие меры дефицитом госбюджета.

Напомним, массовые студенческие выступления проходили в Европе и накануне нового года. Так, в Лондоне британская молодежь, недовольная резким повышением платы за обучение, выходила на демонстрации. Тогда в столкновениях с полицией пострадали десятки человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Впрочем, скандальный проект реформы образования парламент все равно принял.