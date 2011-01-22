Прямой эфир

В Нидерландах прошли крупнейшие за последние 20 лет студенческие акции

22 января 2011 15:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Гааге у комплекса госучреждений собрались около 20 тысяч человек. Конная полиция разгоняла участников акции протеста с помощью дубинок.

Демонстранты возмущены снижением государственных расходов на образование. С будущего года студентам придется платить за высшее образование почти вдвое больше. Будут также урезаны гранты на обучение. Местные власти объясняют столь жесткие меры дефицитом госбюджета.

Напомним, массовые студенческие выступления проходили в Европе и накануне нового года. Так, в Лондоне британская молодежь, недовольная резким повышением платы за обучение, выходила на демонстрации. Тогда в столкновениях с полицией пострадали десятки человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Впрочем, скандальный проект реформы образования парламент все равно принял.

# происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беспорядки в Албании: трое погибших и десятки раненых. В стране – день траура по жертвам событий
22 января 2011 15:28

Беспорядки в Албании: трое погибших и десятки раненых. В стране – день траура по жертвам событий

Взрывы в Макеевке: среди рабочих версий следствия есть и политический террор
20 января 2011 18:48

Взрывы в Макеевке: среди рабочих версий следствия есть и политический террор

В городе Макеевка на востоке Украины прогремела серия взрывов. Жертв и пострадавших нет, в городе – паника
20 января 2011 14:46

В городе Макеевка на востоке Украины прогремела серия взрывов. Жертв и пострадавших нет, в городе – паника