В Несвиже под колесами КамАЗа погиб пенсионер на скутере

Как сообщает газета «Рэспублiка», грузовик пошел на опережение попутного скутера, но в этот момент по встречной полосе мчалась иномарка.

Уходя от столкновения, водитель КамаАЗа принял вправо. Возможно, с потоком воздуха крохотный двухколесник попросту затянуло под большегруз. К сожалению, спасти пожилого человека не удалось…

- За водителем скутера нет вины. Ехал по краю дороги, в шлеме, с включенными фарами, – говорит начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ Минской области Олег ТЮРИН. - Увы, даже полное соблюдение скутеристами всех правил не гарантирует им полной безопасности на дороге – уж очень они уязвимы. Вести себя за рулем таких транспортных средств надо крайне осторожно.