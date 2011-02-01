В нескольких городах штата Квинсленд (Австралия) началась массовая эвакуация населения из-за приближения нового циклона «Яси»

Ему уже присвоена третья категория опасности. Скорость порывов ветра достигает 250 км в час.

Основной удар стихии снова придётся на штат Квинсленд, который ещё не оправился от наводнения и последовавшего за ним тропического циклона «Энтони», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Специалисты опасаются, что он может вызвать вторую волну наводнений, в связи с чем также решено эвакуировать жителей и туристов с курортного острова Уитсанди. Помимо это, будут закрыты порты в Кэрнсе и Маккае.