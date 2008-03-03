В Непале разбился вертолет ООН

На борту Ми-17 находились 8 пассажиров и три члена экипажа. Как сообщает "РИА новости" второй пилот - гражданин Беларуси.Минтранспорта и коммуникаций Беларуси пока эту информацию не подтверждает. Крушение произошло в двухстах километрах к востоку от столицы страны Катманду. По данным российских СМИ, тела десяти погибших уже обнаружены. Поиски продолжаются, несмотря на плохую погоду. По заявлению местной полиции вертолет загорелся в воздухе. Причины возгорания пока не известны.