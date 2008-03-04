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В Непале опознаны погибшие при крушении вертолета ООН

04 марта 2008 18:35
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Жертвами аварии стали 10 человек. Среди них гражданин Беларуси, второй пилот Дмитрий Малышев.

Напомним, Ми-8 разбился накануне в 200 километрах от столицы Катманду. Вертолет с бортовым номером ра-27019 принадлежал тверской авиакомпании "Вертикаль-Т", которая выполняет полеты по контракту с миссией ООН в Непале.

Всемирная организация  выступает посредником между властями страны и  маоистами, ведущими здесь  партизанскую войну. В тот день сотрудники ООН возвращались после инспекции лагеря мятежников в административном округе Синдхули.

На борту вертолета находились  10 человек: 8 пассажиров и три члена экипажа. Гражданин Беларуси второй пилот Дмитрий Малышев работал в Твери по контракту уже 5 год. За это время зарекомендовал себя опытным летчиком и профессионалом.

Причины трагедии пока до конца не ясны. По одной из версий вертолет врезался в гору из-за плохой видимости. В тот день здесь шел сильный дождь. Не исключается и возможность технической неисправности МИ-8. Версия о том, что вертолет ООН мог быть сбит боевиками маоистских группировок непальскими властями не комментируется. 

Сейчас в Катманду  решается вопрос об отправке погибших на родину. Транспортировкой после соблюдения необходимых процедур, скорее всего, займется ООН.  В организации  уже заявили, что сделают все необходимое, чтобы помочь выполнить пожелания семей погибших.

# происшествия

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