В Немане утонула семья из четырех человек

В Беларуси произошел страшный случай, не имеющий аналогов в многолетней истории ОСВОДа.

В течение двух месяцев в Немане были обнаружены тела четырех человек. Мужа, жены и двоих их детей. Семья проживала в одном из гродненских общежитий, супруги злоупотребляли алкоголем. Предполагается, что беда случилась с ними во время катания на лодке, которая опрокинулась. Причем исчезновение этих людей совпало с заявлением в милицию жителя местной деревни о пропаже лодки…, пишет газета Рэспубліка.



Жуткая по своей нелепости трагедия лишний раз подтверждает, что вода - это грозная стихия, потенциальный источник многих бед, легкомыслия и беспечности она не прощает. По данным статистики, в среднем около 55—60 процентов утоплений в Беларуси происходит по вине самих людей, находящихся в состоянии опьянения. А наименьшее число погибших, к слову, пришлось на годы действия «сухого закона» (1986-й и 1987 г.) — соответственно 710 и 560 человек. Любопытны и следующие факты: только 46 процентов несчастных случаев происходит при купании в водоемах, а 54 — при иных обстоятельствах (пребывание в нетрезвом состоянии, падение в воду, на рыбалке, в ваннах, суициды…). Причем 99,5 процента несчастных случаев приходится на неохраняемые водоемы и места, неприспособленные для купания и отдыха.

В Европе по наименьшему числу утоплений лидируют Германия и Швеция, в среднем две трагедии на 100 тысяч человек населения. В Беларуси этот показатель равен 8-ми, однако, если из нашей витиеватой и всеобъемлющей статистики изъять те самые «другие обстоятельства», не учитывающиеся в Старом Свете, средний показатель составит около 3. А это также свидетельство высокого профессионального уровня отечественных спасателей, имеющих несопоставимые условия деятельности с европейскими коллегами.



За последние пять лет в Беларуси от попадания воды в дыхательные пути умерло 5092 человека, из них несовершеннолетних 386 (за предыдущую пятилетку соответственно - 6406 и 645). Причем 2008 год оказался наименее гибельным в суверенной истории республики - 860 человек. За этот период спасено более 11 500 граждан, а гибель детей уменьшилась почти вдвое.

