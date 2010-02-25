В НАТО признали, что по ошибке расстреляли 10 афганских подростков

Убийство десяти мирных граждан, в том числе восьми несовершеннолетних, в районе Наранг афганской провинции Кунар, совершенное солдатами НАТО в декабре, произошло из-за ложных разведданных.

Более того, подобный рейд не должен был быть разрешен командованием, выяснилось в ходе расследования, которое провела британская газета The Times. В НАТО утверждают, что ударный отряд разыскивал ночью вблизи пакистанской границы известную группу повстанцев, которая совершила до этого ряд насильственных акций. Убитые солдатами подростки будто бы участвовали в изготовлении и распространении самодельных взрывных устройств. Но в настоящее время источники сходятся во мнении, что жертвы, которым было от 12 до 18 лет, не имели отношения к деятельности боевиков.

Родственники убитых подростков прибыли в Кабул, где предоставили для расследования имена, фотографии и школьные данные убитых, схему места происшествия и копии заявлений о компенсации ущерба, подписанные местными властями. Фарук Абдул Аджан, который потерял двух сыновей, двух братьев, трех племянников и двоюродного брата, заявил, что солдаты понятия не имели, кого убивали. Афганские следователи, местные чиновники утверждают, что юноши были невиновны. Руководитель расследования с афганской стороны Асадулла Вафа сообщил, что за каждого убитого будет выплачено по 2000 долларов компенсации.

Командующий контингентом войск НАТО в Афганистане генерал Стэнли Маккристал предупредил, что НАТО рискует потерпеть «стратегическое поражение» в результате гибели мирных граждан. Независимая комиссия по правам человека сообщила, что за последние недели погибло 63 мирных афганца. Главный юридический советник генерала Маккристала, полковник Ричард Гросс, сообщил, что НАТО ограничит применение ночных рейдов. По его словам, командующий понимает, что пора либо сменить манеру поведения, либо война будет проиграна, отмечает NEWSru.com.