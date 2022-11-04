В Национальном аэропорту Минск задержали мужчину с поддельным паспортом

Новости Беларуси. Случайный пассажир. В Национальном аэропорту при оформлении рейса Минск-Стамбул задержан мужчина с поддельным паспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он предъявил документ гражданина Украины, подлинность которого вызвала сомнения у контролера.

При проведении специальной проверки документов установлено, что все страницы паспорта полностью поддельные, а текст нанесен обычным капельно-струйным принтером.