В Национальном аэропорту Минск задержали мужчину с поддельным паспортом

Новости Беларуси. Случайный пассажир. В Национальном аэропорту при оформлении рейса Минск-Стамбул задержан мужчина с поддельным паспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он предъявил документ гражданина Украины, подлинность которого вызвала сомнения у контролера.
При проведении специальной проверки документов установлено, что все страницы паспорта полностью поддельные, а текст нанесен обычным капельно-струйным принтером.
Куда сейчас следуете?
– В Стамбул.
– С какой целью в Стамбул?
– Потом поедем на родину к себе. Там полечусь, у меня сахарный диабет.
Номер не прошел. Нарушитель задержан и помещен в изолятор временного содержания до установления личности. За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф до 100 базовых величин. Кроме того, за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность – ограничение свободы на срок до двух лет.