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В Национальном аэропорту Минск задержали мужчину с поддельным паспортом

04 ноября 2022 06:23
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Новости Беларуси. Случайный пассажир. В Национальном аэропорту при оформлении рейса Минск-Стамбул задержан мужчина с поддельным паспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он предъявил документ гражданина Украины, подлинность которого вызвала сомнения у контролера.

При проведении специальной проверки документов установлено, что все страницы паспорта полностью поддельные, а текст нанесен обычным капельно-струйным принтером.

В Национальном аэропорту Минск задержали мужчину с поддельным паспортом-1

Куда сейчас следуете?
В Стамбул.
С какой целью в Стамбул?
Потом поедем на родину к себе. Там полечусь, у меня сахарный диабет.

В Национальном аэропорту Минск задержали мужчину с поддельным паспортом-4

Номер не прошел. Нарушитель задержан и помещен в изолятор временного содержания до установления личности. За попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф до 100 базовых величин. Кроме того, за использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность – ограничение свободы на срок до двух лет.

# Государственная граница Беларуси # происшествия # Фотофакт

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