В музее МВД в Москве мужчина взял в заложники бывшую жену

Новости России. Сегодня утром между бывшими супругами произошла ссора. Сначала они на повышенных тонах выяснили, с кем будет жить их совместный ребенок.



Позднее мужчина приехал на работу к бывшей жене и незаконно удерживал ее, требуя вернуть ребенка. Злоумышленник удерживал женщину в течение получаса.

В результате переговоров, которые провели сотрудники московской полиции, мужчина отказался от своих требований и отпустил бывшую супругу.

Как сообщают российские СМИ, захватчиком оказался бывший сотрудник полиции. По предварительным данным, мужчина был вооружен гранатой.

Семейные ссоры, к несчастью, не всегда заканчиваются примирением сторон.

Напомним, год назад семейная ссора в США закончилась стрельбой. Чтобы разобраться со своей возлюбленный, мужчина начал «палить» в ее доме.

В результате погибли два человека. Самой жертвы дома не оказалось.

Поэтому стрелок направился в соседний город, где, по его мнению, могла находиться девушка. Семейная разборка привела к гибели еще одного человека. Трое получили ранения. Продолжение этой истории смотрите и читайте здесь.