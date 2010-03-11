В Мурманской области возобновились поиски четырех белорусских туристов, которые попали под лавину

К месту ЧП вышла дополнительная группа спасателей. Погодные условия сложные: температура воздуха -25, снегопад, метель и сильный ветер. Шесть белорусов отправились в пеший маршрут на лыжах в Хибины 3 марта. Все участники группы - жители Бреста.

Туристы не зарегистрировались в Мурманском поисково-спасательном отряде, как того требуют меры безопасности. 8 марта в горах сошла лавина. Двум молодым людям удалось спастись. Под снегом оказались четверо наших соотечественников, среди которых две девушки.

С представительством МИД России в Мурманской области, МЧС и другими структурами в постоянном контакте находятся сотрудники консульской службы белорусского внешнеполитического ведомства. Дипломаты оказывает всю необходимую в этой ситуацию помощь гражданам Беларуси.