В Мурманской области обнаружены тела всех четырех белорусских туристов, которых накрыла лавина

Все они жители Бреста: руководитель группы Карпеш Михаил, Троцинская Дарья, Траскевич Евгений и Ковган Александра. Родственники погибших уже прибыли в Мурманскую область, где им оказывается необходимая помощь.

Шесть белорусов отправились в пеший маршрут на лыжах в Хибины 3 марта. Туристы не зарегистрировались в Мурманском поисково-спасательном отряде, как того требуют меры безопасности.

8 марта в горах сошла лавина. Её ширина достигала 30 метров, длина - 70. Двум молодым людям удалось спастись. Под снегом оказались четверо наших соотечественников, среди которых две девушки.

Мы связались по телефону с главным управлением МЧС России по Мурманской области.

Татьяна Захарова, представитель пресс-службы ГУ МЧС России по мурманской области:

Первое тело было обнаружено примерно в час дня, это был Евгений Траскевич, остальные — около трёх часов дня. Родителей погибшей Дарьи Троцинской разместили в одной из гостиниц Мурманска, с ними работает психолог. Держатся они достаточно достойно. В ближайшее время мы ожидаем прибытия родственников ещё двух погибших.

Владимир Светельский, начальник главного управления МЧС России по Мурманской области:

Группа была незарегистрирована. У группы не имелось ни одного рабочего мобильного телефона. Правда, был один мобильный телефон без активированной симкарты. Связи у людей не было.

По информации правительства Мурманской области, все расходы по доставке тел на родину берут на себя региональные власти. Губернатор области Дмитрий Дмитриенко направил соболезнования Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Правительство региона также выразило соболезнования родственникам погибших.

В областном правительстве отмечают, что в случае с белорусскими туристами сработало фатальное стечение обстоятельств: отсутствие средств связи, погодные условия и позднее обращение за помощью.

В районе, где погибли туристы, нет мобильной связи, и теперь власти намерены обратиться к операторам мобильной связи с просьбой решить эту проблему.