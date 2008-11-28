В Мумбаи завершается операция по освобождению заложников

Спецназ полностью контролирует здание отеля "Тадж-Махал". Из другой гостиницы "Оберой" освобождены 40 человек, среди них две россиянки. Сейчас идёт штурм Еврейского центра. Там в заложниках — по меньшей мере 10 израильских граждан. Серия терактов в Мумбаи минувшей ночью унесла жизни 130 человек. Среди них — туристы из Великобритании, США, Норвегии, Испании, Канады, Японии и Сингапура. Ранены свыше 300-т.



Сведений о пострадавших белорусах нет. Власти принимают повышенные меры безопасности. В городе действует комендантский час, закрыты школы, больницы, банки и фондовая биржа. Ответственность за теракты взяла на себя ранее неизвестная группировка. Однако военные считают, что здесь виден след "Аль-Каиды".