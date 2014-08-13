В Мозырском районе пьяный внук задушил бабушку подушкой

Новости Беларуси. Тело убитой 75-летней жительницы деревни Бобретяне Мозырского района нашли 11 августа в ее доме. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от механической асфиксии.

Бабушку задушил собственный внук.

Пресс-служба МВД:

Предварительно установлено, что внук 1991 года рождения, житель Мозыря, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ссоре задушил бабушку подушкой.

Подозреваемый задержан. Ведется следствие.

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