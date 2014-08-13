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В Мозырском районе пьяный внук задушил бабушку подушкой

13 августа 2014 09:15
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Новости Беларуси. Тело убитой 75-летней жительницы деревни Бобретяне Мозырского района нашли 11 августа в ее доме. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от механической асфиксии.

Бабушку задушил собственный внук.

Пресс-служба МВД:
Предварительно установлено, что внук 1991 года рождения, житель Мозыря, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ссоре задушил бабушку подушкой.

Подозреваемый задержан. Ведется следствие.

Еще одна ссора родственников на днях чуть не закончилась убийством в Брестской области. В больницу города Барановичи с колото-резаной раной грудной клетки был госпитализирован 56-летний мужчина. Как выяснилось, после совместного распития спиртных напитков его пытался убить ножом сын.

К слову, пьяные домашние разборки — это стереотип, который разбивает статистика. Нет, конечно, большая половина домашних драк происходит в так называемых алкозависимых семьях - 57%. Но оставшиеся 43% инцидентов приходятся на долю обычных (как минимум на первый взгляд) семей. С достатком средним или даже высоким.

Например, поп-звезду Рианну жестко избил и оставил на обочине бойфренд; певица Валерия 8 лет прожила с деспотичным Александром Шульгиным, насилию подвергались Жасмин, Мадонна, Уитни Хьюстон ...

Истории жертв, пострадавших от домашнего насилия. Смотрите видео.

# происшествия # Убийство

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