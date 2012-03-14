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В Мозыре неизвестный облил ртутью автомобиль заведующего кафедрой Государственного педуниверситета им. Шамякина

14 марта 2012 10:36
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Новости Беларуси. В Мозыре правоохранители проводят проверку по факту разлива ртути на автопарковке у Мозырского педуниверситета.

О ЧП в районный отдел МЧС сообщили работники вуза. Предположительно, накануне неизвестный преднамеренно облил ядовитым веществом автомобиль, принадлежащий работнику университета. При этом ртуть попала в моторный отсек и на порог автомобиля.

Спасатели убрали площадь загрязнения, которая составила два квадратных метра, а также провели обработку иномарки. При этом проведенные замеры воздуха не выявили превышения концентрации ртути. Пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ртуть # Мозырский государственный педагогический университет

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