В Мозыре неизвестный облил ртутью автомобиль заведующего кафедрой Государственного педуниверситета им. Шамякина

Новости Беларуси. В Мозыре правоохранители проводят проверку по факту разлива ртути на автопарковке у Мозырского педуниверситета.

О ЧП в районный отдел МЧС сообщили работники вуза. Предположительно, накануне неизвестный преднамеренно облил ядовитым веществом автомобиль, принадлежащий работнику университета. При этом ртуть попала в моторный отсек и на порог автомобиля.

Спасатели убрали площадь загрязнения, которая составила два квадратных метра, а также провели обработку иномарки. При этом проведенные замеры воздуха не выявили превышения концентрации ртути. Пострадавших нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.