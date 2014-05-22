В Мозыре дети нашли бутылку с соляркой. 7-летний мальчик получил ожоги 60% тела

Новости Беларуси. В тот вечер ничего не предвещало беды. 7-летний мальчик с двумя братьями играл во дворе частного дома.

В какой-то момент дети нашли пластиковую бутылку с остатками, предположительно, дизельного топлива. Разбрызгали его по земле (часть жидкости попала на одежду пострадавшего), и подожгли.

Одежда мальчика вспыхнула как спичка.

Пресс-служба МЧС:

Около десяти вечера домой пришла мать мальчика, которая увидела ребенка на диване с ожогами, и сообщила о происшествии в скорую помощь. Ребенок проживает с бабушкой, мамой и братьями. В семье четверо детей. Со слов соседей характеризуются положительно, спиртным не злоупотребляют. Состоит на учете как многодетная мать.

Мальчик находится в реанимации. Его состояние оценивают как тяжелое.

Напомним, в апреле из-за родительской беспечности погиб 5-летний мальчик. Он утонул в очистном коллекторе. Все произошло на авторынке, куда отец мальчика отправился за запчастями. Видимо, увлекшись покупками, сына он хватился слишком поздно, когда прохожие обратили внимание на потерянную детскую шапку. Найти ребенка удалось лишь спасателям-водолазам уже на большой глубине. Смотрите видео.