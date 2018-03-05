В Мостах девочки хотели сделать фото на льду и провалились в Нёман

Новости Беларуси. В Мостах прохожий спас ребенка, провалившегося под лед.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненскую областную организацию Белорусского республиканского общества спасания на водах, инцидент произошел вечером 3 марта. Компания праздновала день рождения в одном из кафе, а после пошла гулять к Неману. Две девочки – 2007 и 2006 годов рождения – вышли на лед, чтобы сделать фото.

Лед не выдержал, и дети оказались в воде. Одну из девочек смогли вытащить друзья, потому что она находилась близко у берега. Второй потерпевшей они не могли помочь.

Мужчина, который недалеко выгуливал собаку, услышал крики о помощи. Прохожий снял поводок с животного и использовал его как спасательное средство. Это позволило девочке выбраться на берег.

Здоровью детей ничего не угрожает. Они были сильно напуганы тем, что произошло.

В начале февраля очевидец спас 9-летнего мальчика, который провалился под лед.