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В Мостах девочки хотели сделать фото на льду и провалились в Нёман

05 марта 2018 09:26
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Новости Беларуси. В Мостах прохожий спас ребенка, провалившегося под лед.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гродненскую областную организацию Белорусского республиканского общества спасания на водах, инцидент произошел вечером 3 марта. Компания праздновала день рождения в одном из кафе, а после пошла гулять к Неману. Две девочки – 2007 и 2006 годов рождения – вышли на лед, чтобы сделать фото.

Лед не выдержал, и дети оказались в воде. Одну из девочек смогли вытащить друзья, потому что она находилась близко у берега. Второй потерпевшей они не могли помочь.

Мужчина, который недалеко выгуливал собаку, услышал крики о помощи. Прохожий снял поводок с животного и использовал его как спасательное средство. Это позволило девочке выбраться на берег.

Здоровью детей ничего не угрожает. Они были сильно напуганы тем, что произошло.

В начале февраля очевидец спас 9-летнего мальчика, который провалился под лед.

Второклассник был на зимней рыбалке – здесь подробнее.  

# происшествия # Несчастный случай

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